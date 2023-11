1 z 4

Dominika Tajner-Wiśniewska

Dominika Tajner-Wiśniewska zaskoczyła wszystkich, gdy przyjęła zaproszenie do wzięcia udziału w programie "Agent-Gwiazdy". Była wtedy jeszcze nikomu nieznaną kolejną żoną Michała Wiśniewskiego. Jednak dzięki show TVN-u sama stała się gwiazdą. Dominika Tajner-Wiśniewska dała się tam poznać jako ciepła, empatyczna, ale i bardzo odważna osoba!

Wygląda na to, że Dominika Tajner-Wiśniewska pokochała adrenalinę. Do tego stopnia, że wzięła udział w kolejnym, wymagającym projekcie. Jednak do sieci trafiły zdjęcia, które nie spodobały się przede wszystkim obrońcom zwierząt. O co dokładnie chodzi? Dowiesz się tego z naszej galerii!

