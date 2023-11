W marcu tego roku Dominika Tajner poinformowała swoich fanów, że jej mąż Michał Wiśniewski nieoczekiwanie złożył pozew o rozwód, co było ogromnym szokiem zarówno dla niej samej, jak i dla wszystkich fanów pary. Nic nie wskazywało bowiem na kryzys w związku Dominiki i Michała, wręcz przeciwnie. Wydawało się, że para świetnie się ze sobą dogaduje, a Michał wreszcie znalazł odpowiednią kobietę dla siebie i po trzech rozwodach w końcu się ustatkował. Nic jednak bardziej mylnego. Nieoczekiwanie para rozstała się, a teraz Dominika Tajner układa sobie życie na nowo. My zapytaliśmy ją, czy jest gotowa na nowy związek. Zobaczcie nasz materiał wideo i sprawdźcie, co nam odpowiedziała!

Reklama

Dominika Tajner i Michał Wiśniewski byli małżeństwem przez 7 lat

East News

Reklama

Dominika układa sobie życie na nowo!