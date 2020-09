Nie milkną echa afery z udziałem Anny Lewandowskiej. Jakiś czas temu trenerka na swoim Instagramie pokazała filmik w przebraniu otyłej kobiety, czyli tzw. fat-suit (trenerka miała doczepiany duży brzuch i pośladki). Żona Roberta chciała w ten sposób odpowiedzieć na ciągłą krytykę, którą ją spotyka: "Very #bodypositive! Za chuda, za duża - jak teraz wam się podobam?" Niestety, jej dobre zamiary spotykały się z ogromną krytyką w sieci.

Dominika Gwit o Annie Lewandowskiej i aferze z filmem

Nie wszyscy odebrali pozytywnie film Anny Lewandowskiej, zarzucając jej, że śmieje się z osób otyłych i je piętnuje. Wśród nich znalazła się aktywistka Maja Staśko, która na swoim Instagramie napisała:

Filmik @annalewandowskahpba , w którym przebiera się za grubą kobietę, jest wyrazem totalnego braku empatii. Żarty z grubych osób są tak samo śmieszne jak żarty z gwałtów. Grube osoby to ludzie, nie obiekt żartów czy inwektywa. A Lewandowska nazywa swój filmik #bodypositive. To jest przeciwieństwo ciałopozytywności! Superszczupła laska, którą stać dosłownie na wszystko, każdy zabieg upiększający i usługę, i która ma mnóstwo czasu, by ćwiczyć – w stroju grubej osoby wywija śmiesznie do kamery. No naprawdę, boki zrywać.

Co ciekawe, Anna Lewandowska odpowiedziała na krytykę Mai i przeprosiła wszystkich, którzy poczuli się urażeni!

Szanowna Pani, nigdy moim zamiarem nie było robienie sobie żartów z osób otyłych, a to sugeruje Pani we swoim wpisie. Zawsze powtarzam, że najważniejsze jest zdrowie, zawsze powtarzam, że najważniejsza jest konsultacja z lekarzem. Jeśli uraziłam kogoś swoim filmem, to bardzo przepraszam, ale zupełnie nie to było moim celem. To była odpowiedź na pewne komentarze i opinie odnośnie kobiet. Zapraszam do przeczytania mojego posta.

W obronie Anny Lewandowskiej stanęły m.in. Olga Frycz i Maja Bohosiewicz, z kolei obozie krytyków znalazły się m.in. Karolina Korwin-Piotrowska oraz Paulina Młynarska. Na tym jednak cała afera się nie zakończyła! Staśko poinformowała swoich fanów, że prawnik Anny Lewandowskiej zagroził jej pozwem i karą w wysokości 50 tysięcy złotych za wpis!

Prawnik Anny Lewandowskiej zagroził mi pozwem i karą w wysokości 50 000 zł, jeśli nie usunę posta, w którym krytykuję przebranie się celebrytki w strój grubej osoby. W poście wskazuję, że trenerce fitness zabrakło empatii, a to, co zrobiła, to szydzenie z grubych osób. I tyle.

Tak wygląda pismo skierowane do aktywistki przez prawnika Anny Lewandowskiej.

Podobne pismo dostała Ewa Zakrzewska, jurorka programu "Supermodelka Plus Size", która również skrytykowała Lewandowską z filmik. Jak poinformowała później, udało jej się dogadać z Anną

Gdy rano otworzyłam maila i przeczytałam treść wysłaną przez prawników Anny, byłam w szoku. Nie ukrywam, że było mi przykro, ale wsparcie osób, które mnie obserwują, było ogromne. Po kontakcie ze stroną Anny i wysłuchaniu mojego stanowiska, udało nam się dojść do porozumienia. Obie mamy chęć z tej przykrej sytuacji zrobić coś dobrego. I na to liczę - oznajmiła Zakrzewska w rozmowie z Pudelek.pl.

Czy Anna dogada się również z Mają? Tego nie wiadomo - jednak dziś Lewandowska ponownie przeprosiła za swój film:

Ostatnia sytuacja, która ma miejsce w mediach i na moich social mediach. Kochani, kto mnie zna nie od dziś, albo kto mnie zna od niedawna, albo osoby, które tu zaglądają mogą sprawdzić też to na moim profilu na social mediach, że nigdy, przenigdy, nie miałam złych intencji. Nigdy, przenigdy nie dodaję złych, negatywnych emocji. Nigdy, przenigdy nie oceniam ludzi, a tym bardziej się z nich nie śmieję. Pracuję z kobietami i z ich problemami od wielu lat i to jest całe moje życie i to jest moja praca i tematy, które poruszam na moich social mediach. Chciałabym też przeprosić raz jeszcze osoby, które poczuły się dotknięte moim filmikiem - nie to było moim zamiarem. Pisałam to też w moim poście, który wrzucę raz jeszcze. I nie dzielmy się, tylko się po prostu wspierajmy - powiedziała Anna Lewandowska na swoim InstaStory.

Instagram

Wydaje się, że aferę skomentowali już chyba wszyscy. Wśród nich znalazła się Dominika Gwit, która odbiera telefony w tej sprawie. Aktorka sama nie raz mówiła o swojej walce z chorobą, jaką jest otyłość. Gwit nie czuje się jednak urażona filmem Anny i staje w jej obronie:

Dziennikarze do mnie dzwonią, pytają, a ja tak naprawdę chciałam powiedzieć jedno - w dziwnych czasach żyjemy. Nic nie jest czarne albo białe, trzeba spojrzeć pośrodku. Ania Lewandowska od lat pracuje z kobietami, nigdy nie była otyła i nie będzie, ponieważ na tę otyłość nie choruje, ale chce pokazać kobietom, że wszystkie są piękne. Ja też to mówię, wszystkie macie prawo do tego, żeby żyć, kochać siebie i walczyć o siebie. To jest najważniejsze. Nie można robić dymu, gdzie go nie ma, ale trzeba pamiętać, że osoby otyłe są jedną z najbardziej szykanowanych grup społecznych w Polsce i nie może tak być. Natomiast trzeba patrzeć na to, co jest złe, a co jest dobre. Ania Lewandowska na pewno nie miała złych intencji, wiem to, widzę to i właściwie to chciała pokazać dobrze - że wszystkie jesteśmy piękne i mamy prawo do tego, żeby żyć. Nie przytyje nigdy do takich rozmiarów jak ja, bo nie choruje na otyłość, ale chce pokazać, że wszystkie kobiety mają prawo do życia - powiedziała na swoim InstaStories Dominika Gwit.

A Wy co sądzicie o tej sprawie?