Wczoraj pokazaliśmy wam zdjęcia z sesji zdjęciowej Dody do nowej, tajemniczej reklamy. Gwiazda otoczona sztabem stylistów zapowiedziała, że wkrótce ujrzą światło dzienne spoty i billboardy z jej udziałem. Zainteresowanie spotęgowała wypowiedź Dody dla AfterParty.pl że reklamowanego przez nią produktu nie będzie można kupić w sklepach...

Teraz poznaliśmy kolejne szczegóły. W rozmowie z AfterParty.pl, Doda zdradziła jak wyglądać będzie spot telewizyjny:

- Jest to fajna reklama, różniąca się na tle innych reklam w Polsce. I sama napisałam scenariusz. Nie mogę go zdradzić, ale mogę powiedzieć, że jeżeli ktokolwiek oglądał reklamę Madonny, która reklamowała BMW w reżyserii Guya Ritchiego i to była dosyć taka reklama z poczuciem humoru, żeby nie powiedzieć, że z wielkim dystansem wobec siebie. No to bazowaliśmy w tym klimacie. Myślę, że się wszyscy zsikają ze śmiechu jak to zobaczą.