Najwięcej, bo około 40 tysięcy złotych, Doda zapłaciła za szpilki od Aleksandra McQueen'a. O dwa numery za duże:

Najdroższe buty jakie posiadam to buty Aleksandra McQueen'a w rozmiarze 40. Ja noszę 37,5 więc proszę zobaczyć jaką byłam próżną wariatką, że postanowiłam je kupić tylko po to żeby je mieć. Co za głupota, to jest idiotyczne i jeszcze zapłaciłam za nie 10 tys. euro. Ale waty napchałam i poszłam w nich na galę Telekamer - mówiła Doda w programie "Demakijaż".