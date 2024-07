Tegoroczna, jubileuszowa edycja Top Trendy będzie pierwszym podsumowaniem festiwalu od początku jego trwania. Z tej okazji Polsat inwestuje sporo pieniędzy by przygotować dobre widowisko. W walce z konkurencyjnymi programami ma pomóc obecność największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Będą to m.in. Edyta Górniak, Bajm, Ewa Farna, a nawet Ich Troje z odświeżonym składem (szczegółowy rozkład gwiazd przeczytacie tutaj: Kto wystąpi na Top Trendy 2012?). Co ciekawe, w Sopocie nie zobaczymy Dody.

Chociaż Doda podobno od początku negocjacji była brana pod uwagę jako jedna z najważniejszych gwiazd, coś jednak poszło nie tak. Nieobecność na Top Trendach chyba jednak nie zmartwiła gwiazdy. W komentarzu pod jednym z wpisów na swoim Facebooku gwiazda całą sytuację skomentowała tak (pisownia oryginalna):

- Rok temu zrobilismy zajebisty recital,nie ma powodu zeby co rok zapraszac ta sama gwiazde:) sa jescze inni artysci i ich fani.chill:)))) wiem,ze najlepiej by bylo gdybym byla 24 h na kazdym kanale ale trzeba miec zdrowe podejscie czasami..podkreslam CZASAMI:))

Ubiegłoroczne spektakularne show Dody "7 pokus głównych" oglądało ok. 3 milionów Polaków. Dobry wynik, ale to nie wystarczyło by być najlepszym, Polacy wówczas chętniej przełączali na finał I edycji "X-Factor". Myślicie, że z tego powodu Polsat nie zaprosił Dody do Ergo Arena? A może po prostu to ona odmówiła występu w towarzystwie Edyty Górniak i Beaty Kozidrak?