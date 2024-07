Wow! Czy to naprawdę jest mała Dorota Rabczewska? Tylko nam Doda ofiarowała swoją fotkę z dzieciństwa i zdradziła, jaki Mikołaj potrafi jej zawrócić w głowie. Będziecie zdziwieni!

Jako dziecko uwielbiałam święta. Teraz ten czas wpędza mnie w stan melancholii, a to kłóci się z moją radosną naturą. Moje niezapomniane dorosłe święta to te, które spędziłam kiedyś na Jamajce, gdzie czarnoskóry św. Mikołaj tańczył ze mną do muzyki reggae", mówi Fleszowi Doda.