Doda od dawna mówi o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych, by tam rozpocząć wielką karierę. Jednak piosenkarka zaczyna nie od promocyjnych koncertów, a od odważnych sesji zdjęciowych!

Dorota Rabczewska rozebrała się do grudniowego numeru amerykańskiego Playboy’a! W rubryce „Playboy Afterhours” oprócz nagiego zdjęcia artystki znalazła się tam też krótka notka biograficzna.



Jak oceniacie gościnny „występ” Dody w magazynie Hugh Hefnera?

