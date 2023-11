Doda i Emil długo ukrywali swoją miłość, a ślub zachowali w tajemnicy! Teraz jednak częściej chwalą się wspólnymi chwilami. Wokalistka często umieszcza w sieci zdjęcia i krótkie filmy, by pokazać fanom jak wygląda ich życie.

Dziś Doda zabrała męża na zakupy. Wybrała dla niego nowe, modne i szalenie drogie buty marki Balenciaga za 3025zł! Jemu chyba się ten wybór nie spodobał...

-Kupiłam mężowi buty, żeby już zmienił te zużyte adidasy na jakieś ładniejsze. I on mówi, że co to za dziwny kształt i nie wie, czy on chce w nich chodzić. Czy wy to rozumiecie?