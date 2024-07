Ostatnio w mediach jest coraz głośniej o ślubnych planach Dody i Emila Haidara. Jeden z tabloidów przyłapał nawet artystkę jak wybrała się do kościoła, co było bardzo podejrzane, bo wielokrotnie w wywiadach podkreślała swój negatywny stosunek do tej instytucji. Zobacz: Doda nie ukrywa, że chce być żoną Haidara. Artystka już poczyniła pierwsze kroki

Reklama

Teraz wokalistka jednak skupia się na świętach, które postanowiła spędzić z rodziną. Rabczewska już wyjechała do rodzinnego Ciechanowa, czym pochwaliła się na portalach społecznościowych. Nie zapomniała jednak o swoich fanach i złożyła im na Instagramie bardzo nietypowe życzenia. Na Instagramie zamieściła zdjęcie z zabawnym i typowym świątecznym tekstem. Zrobiła to jednak w typowy dla siebie sposób, więc jej wielbiciele z pewnością nie będą jej mieli tego za złe.

Widzieliście?

Zobacz: Doda pokazała zdjęcie z obrażonym Haidarem. Odpowiedział na jej podpis: Nie obrażony, tylko...



Zobacz także





Reklama

Doda w minimalistycznej stylizacji: