Nie milkną echa afery z udziałem Dody i Agnieszki Szulim. Dziennikarka opowiedziała o bójce w jednym z programów śniadaniowych, a głos w tej sprawie zabiera coraz więcej osób z branży. Po stronie Agnieszki stanęła m.in. Edyta Górniak, Dody broni natomiast niespodziewanie Michał Wiśniewski. Przypomnijmy: Wiśniewski broni Dody w aferze z Szulim: "Doda nie dziwię Ci się"

Wypowiedziała się również Monika Jarosińska. Celebrytka 3 lata temu też była zamieszana w podobną sytuację - w nieistniejącym już klubie "Show" doszło bowiem do awantury między nią a Dodą. Jarosińska głośno protestowała w mediach, chciała nawet wytoczyć piosenkarce proces, ale nie przyniosło to oczekiwanego przez nią efektu, gdyż sąd zdecydował, iż całe zdarzenie ma niską szkodliwość społeczną. Wczoraj na Facebooku Monika postanowiła przypomnieć o sprawie i zamieściła swoją kartę z obdukcji po bójce z Dodą.



w kontekscie wydarzenia Agnieszka Szulim to jest to co mnie spotkalo , w co wiele osob nie chcialo uwierzyc... - napisała pod zdjęciem Jarosińska.