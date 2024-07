Doda z pewnością nie może narzekać na swoją figurę. Piosenkarka uwielbia podkreślać wysportowaną sylwetkę seksownymi stylizacjami. Zgranych nóg czy umięśnionego brzucha może pozazdrościć jej niejedna kobieta. Okazuje się jednak, że fani Dody już wkrótce mogą poznać tajemnice jej idealnej figury. Według doniesień jednego z tabloidów gwiazda planuje stworzyć specjalne programy dietetyczne i treningowe!

Osoba z otoczenia Dody w rozmowie z Super Expressem zdradziła jej nowy pomysł na biznes. Wszystko wskazuje na to, że Dorota Rabczewska może być sporą konkurencją dla Ewy Chodakowskiej i Anny Lewandowskiej...

- Doda ma nowy pomysł na biznes. Chce stworzyć programy dietetyczne, a może nawet treningowe. Mają one pomóc kobietom w schudnięciu. Doda uważa, że wie na ten temat wszystko. Nawet to, jak schudnąć w niecały tydzień. I to tak, by kilogramy już nie wróciły! Ona ma swoje patenty.