Doda ma powody do radości! Radni miasta Ciechanów postanowili przyznać jej medal za zasługi dla lokalnej społeczności. W sieci pojawiło się pismo z zaproszeniem artystki po odbiór nagrody. My postanowiliśmy sprawdzić jego wiarygodność:

Pani Dorota Rabczewska została odznaczona medalem za zasługi dla miasta Ciechanów w listopadzie ubiegłego roku przez kapitułę poprzedniej kadencji. Decyzję tę podjęli najmłodszy i najstarszy członek Rady Miasta, wiceprezydent i prezydent. Na to, kto otrzyma to wyróżnienie miało wpływ wiele rzeczy, a przede wszystkim to, że Pani Dorota promuje nasze miasto w Polsce i poza jej granicami oraz działa na rzecz lokalnej społeczności od lat - powiedziała nam osoba z Urzędu Miasta w Ciechanowie. Nie da się ukryć, że o Dodzie w Polsce słyszał chyba każdy, a ostatnio artystka zaczęła grywać również za granicą.

W Urzędzie Miasta Ciechanów pracuje mama Dody, Wanda Rabczewska. Czy to ona miała wpływ na to, że Doda została wyróżniona przez urząd? Tego nie wiemy, ale trzeba przyznać, że Doda zasługuje na to wyróżnienie. Nigdy nie wstydziła się swojego miasta, chętnie wracała tam na koncerty i odwiedzała swoich fanów. Należy jej się to wyróżnienie!

Dokument potwierdzający wyróżnienie Dody

Doda na imprezie 4fun.tv

Doda na imprezie Eska Music Awards