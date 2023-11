Doda swoją karierę muzyczną w Warszawie zaczęła w wieku 14 lat, gdy jako nastolatka zadebiutowała w teatrze Buffo. To było dla niej wyjątkowe doświadczenie, bo już od najmłodszych lat mogła występować na jednej scenie z takimi gwiazdami jak Robert Janowski czy Katarzyna Groniec. Występowała tam w musicalach "Metro" i "Przeżyj to sam". Po dwóch latach odeszła z teatru i dołączyła do zespołu Virgin, z którym grała przez kilka lat. Jednak do dziś Doda spotyka na swojej muzycznej drodze gwiazdy, w którymi występowała w Buffo. Ostatnio wokalistka pojawiła się na planie programu "Gra muzyka", który prowadzi Robert Janowski. To nowe show stacji TV Puls, które ma być konkurencją dla "Jaka to melodia?". Co o spotkaniu z Robertem powiedziała Doda? Zobaczcie nasz wywiad z wokalistką!

Doda i Robert Janowski na planie show "Gra muzyka"