Doda jest gwiazdą najnowszego wydania magazynu VIVA! (już 8 marca w sprzedaży). Artystka pokazała okładkę na swoim Instagramie, a jej fani nie mogą wyjść z zachwytów - w takim wydaniu jeszcze nigdy nie widzieli swojej idolki. Co ciekawe, podobne odczucie ma sama Doda, która napisała:

Kochani już na dniach wychodzi moja sesja modowa wraz z wywiadem dla gazety @viva_magazyn ! Stylizacja @czaja_wyczaja ????kto nie może sie doczekać ? Ja na pewno bo to będzie wyjątkowa okładka,jeszcze nigdy nie miałam w takiej stylówce zdjecia ????

A to wszystko za sprawą jej szalonej, rockowej stylizacji! Doda na okładce odsłania brzuch w topie Givenchy, ale to pomarańczowa puchówka (Funnel Collar Quilted z limitowanej kolekcji Puma FENTY - cena: ok. 2100 zł) najbardziej przyciąga wzrok! Do tego czerwone spodnie również od Givenchy (za ok. 2990 zł) oraz buty Badura. My jesteśmy bardzo za! Zobaczcie sami.

A w rozmowie z Piotrem Najsztubem Doda opowie m.in. o życiu singielki oraz roli w filmie "Pitbull. Ostatni Pies".

Kupicie nową Vivę! z Dodą na okładce?

Premiera Pitbulla z Dodą już 15 marca!

