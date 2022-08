Doda na okładce "Party"! Szuka partnera na życie, czy znalazła go w nowym show? 

W nowym numerze Party, który już w poniedziałek w sprzedaży, znajdziecie bardzo szczery i osobisty wywiad z Dodą! Artystka opowiedziała szczerze o braku szczęścia w miłości, o ostatnim rozstaniu z Emilem Haidarem i karierze. Doda: Nie mam szczęścia do facetów Doda ma za sobą kilka nieudanych związków. Ostatni, z Emilem Haidarem, zakończył się bardzo głośno, ponieważ ekspartner piosenkarki podał ją do sądu, ponieważ chce odzyskać od niej wszystkie prezenty, jakie jej podarował. Gwiazda wie, że nie ma szczęścia do facetów: Nie mam szczęścia do facetów, ale to są po prostu moje złe wybory. Mimo to każdy, kto pojawił się w moim życiu, nawet jeśli nie był tego wart, wniósł coś do niego. Czasami to ja pojawiałam się po to, żeby komuś pomóc. Jak na przykład Nergalowi. Gdybym miała cofnąć czas, zrobiłabym to samo. - mówi Doda w rozmowie z "Party". Artystka chce oczywiście się zakochać! Jakie życie miałoby sens bez miłości? Zawsze mówiłam, że liczą się dla mnie słowa: tu i teraz. Wczoraj mnie nie interesuje, bo już było. Jutro jeszcze nie ma. - przekonuje. A jaki musi być jej wybranek? Pierwszy raz od dawna doceniam to, że jestem sama. Najgorsze to wejść w związek z nudy, z desperacji albo z wygody. Nie boję się samotności. Jestem niezależna, mam swoje pieniądze, nie potrzebuję, żeby ktoś zabrał mnie na weekend do spa czy kupował sukienki. Czekam, aż wreszcie spotkam mężczyznę, który będzie moim balsamem. Moje życie przypomina tornado, czasem słońce, czasem deszcz. Szukam kogoś, kto będzie dla mnie ostoją. Nie interesują mnie już emocjonalne rollercoastery - mówi w Party Dorota. Mamy nadzieję, że Doda wkrótce znajdzie miłość. Cały wywiad - w nowym Party! Zobacz także: Jak sobie poradzić po rozstaniu? Skuteczne porady Doda...