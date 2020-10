Doda mówi kto powinien się bać „Dziewczyn z Dubaju”! „Jeśli ktoś sprzedaje swoje ciało, a jednocześnie promuje się w mediach jako celebryta…”

Doda znów udowodniła, że nie ma sobie równych! Dorota Rabczewska-Stępień została właśnie gwiazdą magazynu „Party”. Od dawna wiadomo też, że na polskim show-biznesie zna się jak mało kto. Przy okazji nagrody dwutygodnik zapytał, czy film „Dziewczyny z Dubaju”, który wyprodukowała, pokazuje prawdziwe oblicze tej branży. Czy są tam prawdziwe historie? Jak wygląda rynek luksusowych prostytutek w Polsce? I wreszcie: kto powinien się bać tego filmu?

Zobaczcie, co powiedziała magazynowi!

Doda mówi w wywiadzie, że coraz częściej luksusowe prostytutki-celebrytki stają się przykładem dla młodych ludzi.

- Zdecydowałam się zrobić ten film nie po to, by dać komuś nauczkę, kogoś upokorzyć czy zniszczyć mu życie. Robię to po to, żeby czyjeś życie uratować. A konkretnie nastolatek, które go obejrzą. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że prostytucja dzięki mediom społecznościowym urosła teraz w niesłychaną siłę - przestrzega gwiazda.