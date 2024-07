Po tym jak Paweł Rabczewski poinformował o swoim starcie w wyborach Doda ogłosiła, że nie miesza się do polityki. Zajęta promocją płyty "7 pokus głównych", wizytami na salonach i migdaleniem się przed paparazzimi na kanapie, odmawiała komentarzy w sprawie wsparcia w kampanii promocyjnej swojego ojca. I tak w zasadzie było do dziś.



Na fanpage'u Rabczewskiej na Facebooku zagościło zdjęcie, w którym piosenkarka zachęca do głosowania w wyborach całując plakat wyborczy swojego ojca. Cicha promocja?

