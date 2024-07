Doda, Anja Rubik i Monika Brodka zostały uznane za Najlepiej Ubrane Polki według „Pani”. Każda z celebrytek została doceniona za swój oryginalny styl. Według magazynu to właśnie one wnoszą do naszego show-biznesu wielką modę, szaleństwo i powiew luksusu.

Oprócz wyżej wymienionych celebrytek na liście znalazły się także: Małgorzata Socha, Aneta Kręglicka i Małgorzata kożuchowska.

Zgadzacie się z wynikiem rankingu? Kto Waszym zdaniem powinien znaleźć się na szczycie listy?