Doczepiane kołnierzyki przybierają różne kształty i faktury. Do wyboru mamy okrągły lub szpiczasty, gładki albo wyszywany koralikami.

Jeśli lubisz biżuterię wybierz ten w formie naszyjnika! Kołnierzyki pasują zarówno do sukienek jak i swetrów, a nawet do zwykłych t-shirtów!

Agnieszka Dębska

Reklama