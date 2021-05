Dlaczego syn Krzysztofa Krawczyka żyje w ubóstwie? "Zabierał mi męża" – wyznała żona artysty

Ten rok należał do najbardziej udanych w karierze sportowej Roberta Lewandowskiego . "Lewy" odebrał niedawno nagrodę FIFA The Best 2020 dla najlepszego piłkarza na świecie. W walce o to trofeum pokonał m.in. Lionela Messiego i Cristiano Ronaldo. „To niesamowite wyróżnienie za lata ciężkiej pracy i przypomnienie, by nigdy nie przestać marzyć. (...) Dziękuję mojej żonie, przyjaciołom i rodzinie za nieustające wsparcie i miłość, które są najmocniejszym fundamentem tego osiągnięcia”, napisał Lewandowski na Instagramie. Niestety, w życiu osobistym Lewandowskiego pojawiły się poważne kłopoty, dlatego wsparcie bliskich przyda mu się teraz bardziej niż kiedykolwiek. Powód? Jak czytamy w "Party", były menedżer piłkarza Cezary Kucharski oskarżył go o nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i domaga się ogromnego odszkodowania. Robert odpiera te zarzuty, oskarżając byłego współpracownika o „zniesławienie, nękanie i szantaż”. Piłkarza czeka więc zaciekła batalia sądowa, jednak jego priorytetem jest teraz spokój rodziny, bo cała sytuacja mocno odbiła się na życiu prywatnym Lewandowskich. O co były menadżer oskarża Lewandowskiego? Afera z udziałem piłkarza i jego byłego menedżera rozpętała się w połowie września, tuż przed startem Bundesligi. Wtedy niemiecki tygodnik „Der Spiegel” ujawnił, że do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił pozew Cezarego Kucharskiego przeciwko należącej do Lewandowskiego firmie marketingowej RL Management, której był udziałowcem. Wspólnik oskarżył piłkarza, że ten nieprawidłowo rozliczał się z podatków i wykorzystywał firmowe pieniądze do celów prywatnych. Kucharski wypowiedział umowę spółki i teraz domaga się od piłkarza 39 mln złotych odszkodowania, bo na tyle oszacował swój wkład włożony w...