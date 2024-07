Żona Ryszarda Rynkowskiego wyjaśniła, dlaczego muzyk chciał odebrać sobie życie. Do incydentu doszło w nocy z wtorku na środę w domu gwiazdora w Brodnicy. Edyta Rynkowska wezwała policję, ponieważ jej mąż, będąc pod wpływem alkoholu, biegał z bronią po ogrodzie, grożąc, że się zabije. Po rozmowie z funkcjonariuszami policji, Ryszard Rynkowski oddał pistolet. Został zatrzymany. Przeszedł również konsultację psychiatryczną w szpitalu w Świeciu. Co skłoniło artystę do chęci odebrania sobie życia?

Chciał się zabić, bo nie ma tylu koncertów, ile by chciał. Boi się, co będzie z jego dalszą karierą. Przez kilka ostatnich dni chodził przygnębiony. Wiedziałam, że coś złego się z nim dzieje. Próbowałam mu pomóc. Ale on szukał dziury w całym. Tak się przejmuje tymi koncertami, że chciał się zabić - cytuje wyjaśnienia Edyty Rynkowskiej "Super Express".

Małżonka muzyka miała zapewnić policjantów, że przyczyną załamania Rynkowskiego nie były problemy rodzinne. Podkreśliła również, że jej mąż nie ma problemów z alkoholem. Obecnie Ryszard Rynkowski jest już w domu i czuje się dobrze. Trzymamy kciuki, by szybko wrócił do równowagi!

Ryszard Rynkowski próbował odebrać sobie życie w swoim domu w Brodnicy.

Na szczęście muzyk może liczyć na wsparcie swojej żony Edyty.