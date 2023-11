W sobotę, 6 lipca, dokładnie dwa miesiące po narodzinach odbyły się chrzciny Archiego, syna Meghan Markle i księcia Harry'ego. Wydarzenie to miało charakter prywatny, ale książęca para zdecydowała się pokazać dwa zdjęcia na Instagramie. Na jednym z nich widać wszystkich członków rodziny obecnych na chrzcinach, a na drugim samą książęcą parę z synkiem. Pierwsze zdjęcie zwraca uwagę, bo zabrakło na nim... królowej Elżbiety II! Dlaczego nie zjawiła się na tak ważnym dla swojego prawnuka wydarzeniu?

Królowa Elżbieta II nie zjawiła się na chrzcinach przez Meghan?!

Już od miesięcy mówi się o kolejnych konfliktach w rodzinie królewskiej, a większość z nich ma powodować sama Meghan Markle! Żona księcia Harry'ego ma ponoć wyjątkowo trudny charakter, przez który nawet najbardziej lojalni i wieloletni pracownicy rezygnują ze swoich posad. Do tego Meghan nieustannie łamie królewski protokół, narażając się tym samym królowej. Czy to właśnie dlatego Elżbieta II nie pojawiła się na chrzcinach Archiego, dając tym samym Meghan do zrozumienia, że nie chce przebywać w jej towarzystwie?

Okazuje się, że tym razem nie o to chodziło. Po prostu królowa Elżbieta II miała w tym czasie inne zobowiązania. Musiała pojawić się bowiem w Szkocji, gdzie świętowała Tydzień Holyrood u boku księcia Edynburga. Ponoć nie była zła, że książęca para nie przełożyła uroczystości na inny termin.

Królowa Elżbieta II nie zjawiła się na chrzcinach Archiego

East News

Królowa Elżbieta II jest zachwycona Archiem

instagram