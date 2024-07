Kasia Kowalska wróciła! Niedawno odbyła się premiera jej nowej piosenki pod tytułem "Aya", utrzymanej w zupełnie innym stylu, niż poprzednie hity artystki. Kasia Kowalska zdradza nam, dlaczego już nie chce być smutna:

Nie chciałam pisać o tym, że jestem smutna, że jest mi źle i że to nie ma sensu, bo to już było. Chciałam doznać przebudzenia i udało się, ale to była ciężka mozolna praca. Proces zmiany człowieka wymaga czasu, wyciszenia, medytacji, jogi, długo by wymieniać - śmieje się Kasia Kowalska.