W mijającym tygodniu Michał Szpak obchodził 29. urodziny. Wokalista spędził je w gronie wielu osób - bo miał w ten dzień koncert. Wśród nich była również jego młodsza siostra, Ewa. Ale jak wyznał przed kamerą Party.pl, prawdziwe urodziny zamierza wyprawić jednak dopiero po finale The Voice of Poland. Zobaczcie, co Michał powiedział nam o tortach, prezentach, a przede wszystkim o sobotnich planach!

Reklama

Zobacz także: The Voice of Poland, kto wygra show TVP? "Kierujcie się sercem" radzi Michał Szpak

Reklama

Daria Reczek z drużyny Michała zśpiewa dziś w finale The Voice of Poland