Dorian T., znany bardziej jako DJ Tom Swoon, w grudniu 2017 roku doprowadził do dramatycznego w skutkach wypadku. Do zdarzenia doszło w Kliniskach Wielkich, miejscowości położonej między Goleniowem a Szczecinem. Artysta poruszał się z bardzo dużą prędkością i uderzył nagle w jadący lewym pasem samochód. Uderzenie było tak silne, że mężczyzna kierujący autem nie przeżył. Ofiara wypadku osierociła trójkę dzieci. Po badaniu alkomatem okazało się, że Dorian T. miał ponad 2 promile alkoholu we krwi!

Teraz muzyk usłyszał wyrok w swojej sprawie. Sąd w Goleniowie skazał Doriana T. na 4 lata i 8 miesięcy pozbawienia wolności. Muzyk musi także zapłacić rodzinie zmarłego 280 tys. zł. Oprócz tego ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Wyrok jest nieprawomocny. Tom Swoon podczas rozprawy zapewniał, że nie wie, dlaczego wsiadł za kierownicę będąc pod wpływem alkoholu.

- Niewiele pamiętam z tego dnia. Nigdy sobie nie wybaczę. Świadomość, że zabiłem człowieka to najgorsza kara - zapewniał Tom Swoon.

Kim jest Tom Swoon?

Tom Swoon tak naprawdę nazywa się Dorian T. i pochodzi z Goleniowa. Swoją karierę muzyczną rozpoczął mając zaledwie 16 lat publikując w internecie własne wersje znanych przebojów. Jedno z nagrań Toma Swoona błyskawicznie zyskało ponad 10 milionów wyświetleń na Youtubie. W 2012 roku DJ podpisał kontrakt z amerykańską wytwórnią Ultra Records, co otworzyło mu drzwi do międzynarodowej kariery. Tom Swoon występował w największych klubach obok takich gwiazd, jak choćby zmarły w tym roku Avicii czy też DJ Tiesto. Jego karierę przerwał wspomniany, tragiczny w skutkach wypadek...

Uważacie, że muzyka spotkała zasłużona kara?

Tom Swoon występował z największymi gwiazdami muzyki klubowej

Instagram

Jego karierę przerwał tragiczny w skutkach wypadek

