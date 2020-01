Diana z "Rolnik szuka żony" zmienia fryzurę! Namówili ją do tego fani?

Diana z "Rolnik szuka żony" w programie nie znalazła miłości, ale za to poznała przyjaciółkę, z którą nadal utrzymuje kontakt. Mowa oczywiście o Natalii, kandydatce Sławomira. Diana zyskała też ogromną popularność, którą cieszy się, publikując kolejne zdjęcia w mediach społecznościowych zbierające mnóstwo polubień. Ma już spore grono fanów, którzy wspierają ją i jak się okazuje - też doradzają! Jakiś czas temu Diana delikatnie rozjaśniła włosy i została brunetką, teraz pojawiły się komentarze, że powinna wrócić do dawnego koloru włosów! Co na to kandydatka Seweryna?

Diana z "Rolnik szuka żony" jest brunetką!

Diana w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako czarnowłosa, sympatyczna dziewczyna. Ostatnio zdecydowała się na metamorfozę i zaprezentowała się jako brunetka:

#newyear #nowaja #week #independentwoman #polishgirl #brunette - napisała Diana pod zdjęciem, zdradzając, że została brunetką!

Teraz jej obserwatorzy zasugerowali, że lepiej wyglądała w czarnych włosach i powinna do nich wrócić. Jedna z Internautek wprost napisała pod zdjęciem Diany:

Piękna! Ale najładniej w całych ciemnych włosach - tak rasowo💝 - napisała jedna z obserwatorek uczestniczki "Rolnika".

Diana zareagowała na ten komentarz i zdecydowała się odpowiedzieć, przyznając, że planuje wrócić do dawnego koloru włosów: dlatego niedługo będzie powrót do czarnych 😉

Też sądzicie, że Diana wygląda lepiej w czarnych włosach?

W programie Diana miała czarny kolor włosów

Facebook

Ostatnio zdecydowała się rozjaśnić kolor, a końce przefarbować na brąz.

Instagram