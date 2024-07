Demi Lovato od lat zmagała się z bulimią (Zobacz też: Jak walczyć z bulimią?), dopadał ją efekt jojo, z którym nie mogła sobie poradzić.

Do końca będę się z tym borykać, bo to choroba, która towarzyszy ci już przez całe życie. Nie sądzę, by nadszedł dzień, w którym nie pomyślę o jedzeniu i o swoim ciele, ale żyję z tym. Chciałabym móc powiedzieć młodym dziewczynom, by znalazły sobie bezpieczne miejsce i trzymały się go - powiedziała w jednym z wywiadów Lovato.