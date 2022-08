Dekalog urody wg Hollywood. 10 grzechów ciężkich

(_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['nc', 'false']); (_gdeaq = window._gdeaq || []).push(['hit', 'edipresse', 'zPnldGe1bUt4UXY5HMU7cMcP..j8X.CQkAvfyuYZrvH.27', 'yaghjpgiqw', 'fpeiosxdqtxylnnmwwjefxpzfknx']); Każda kobieta ma swoje ulubione rytuały przed snem – niektóre z nas biorą długą kąpiel, a inne czytają książkę do poduszki. Zastanawiałyście się kiedyś co przed wskoczeniem do łóżka robią gwiazdy takie jak Jennifer Aniston , Jennifer Lopez , Mariah Carey czy Oprah Winfrey ? Czy ich sposoby może stosować każda z nas? Przekonajcie się same! Medytacja i joga dla dobrego snu Jennifer Aniston opowiedziała w wywiadzie dla HuffPost o swoich zmaganiach z bezsennością. Opisała, że często gdy tylko próbuje zasnąć, czuje jakby w jej głowie odbywała się prawdziwa debata! Na szczęście gwiazda odkryła kilka skutecznych trików, dzięki którym jest w stanie przespać całą noc. Po pierwsze, Jennifer trzyma telefon z daleka od swojej głowy oraz nie używa żadnych elektrycznych urządzeń przynajmniej godzinę przed pójściem spać. Zanim wskoczy do łóżka rozciąga się lub wykonuje kilka pozycji z jogi oraz medytuje przez 5 minut. Proste i skuteczne! Długi sen dla urody Jennifer Lopez ma 50 lat, a wygląda na co najmniej 15 lat młodziej! Jak to możliwe? Jak sama twierdzi “sen to jej sekretna broń” ! Gwiazda zawsze się stara spać co najmniej 8 godzin, ponieważ wierzy, że długi i dobry sen oraz picie ogromnej ilości wody to najlepszy sposób, by być piękną i wyglądać młodo. Patrząc na zdjęcia piosenkarki, jesteśmy w stanie w to uwierzyć! Nawilżacz powietrza to podstawa Mariah Carey to prawdziwa diwa i rekordzistka wśród gwiazd. Czy uwierzycie, że gwiazda śpi aż 15 godzin?! Mariah...