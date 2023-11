Od 10 lipca trwają poszukiwania 5-letniego Dawida Żukowskiego. Ojciec chłopca, tuż przed popełnieniem samobójstwa, wysłał do jego matki sms-a, w którym napisał, że ta nigdy nie zobaczy dziecka. Od tamtej pory ślad po 5-latku zaginął. Policjanci nie ukrywają, że jest to jedna z najtrudniejszych spraw, z jaką przyszło im się zmierzyć. Niemal codziennie docierają do nowych śladów, które nie dają im nadziei na szczęśliwe zakończenie tej historii...

Reklama

Sprawdź, co do tej pory udało się ustalić w sprawie zaginięcia Dawidka. Czy jest szansa, że chłopiec odnajdzie się cały i zdrowy?

5-letni Dawid zaginął 10 lipca. Co się dzieje z chłopcem?

Komenda Stołeczna Policji- Facebook

Reklama

Zobacz także: Nowe informacje w sprawie Dawida Żukowskiego! Znaleziono krew chłopca...