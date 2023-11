Krzysztof Jackowski wskazał miejsca, w których jego zdaniem policja powinna szukać zaginionego Dawida Żukowskiego! 5-letni chłopiec po raz ostatni był widziany w środę 10 lipca - wtedy ok. godziny 17 ojciec odebrał go z domu babci i dziadka w Grodzisku Mazowieckim i miał odwieźć chłopca do jego matki do Warszawy. Niestety, ok. godziny 21 okazało się, że Paweł Ż. nie żyje - ojciec Dawida miał popełnić samobójstwo. Kilka godzin później żona zmarłego mężczyzny (para od kilku tygodni była w separacji) zgłosiła zaginięcie syna. Od tamtej chwili tysiące policjantów, żołnierzy i ochotników szuka 5-letniego Dawida. Niestety, po kilku dniach poszukiwań śledczym nie udało się ustalić, gdzie może być dziecko. Specjaliści coraz częściej głośno przyznają, że maleją szanse na to, że chłopiec odnajdzie się żywy.

Niestety, wszystko wskazuje na to, że zdesperowany ojciec chciał ukarać matkę i odebrał życie dziecku i sobie - mówi w rozmowie z "Super Expressem" były rzecznik Komendy Głównej Policji, Mariusz Sokołowski.

Ostatnio w sprawie Dawida Żukowskiego wypowiedział się również słynny jasnowidz Krzysztof Jackowski. Jasnowidz opublikował w sieci nagranie, na którym zdradził, jaką miał wizję i gdzie według niego policja powinna szukać Dawidka Żukowskiego.

Dramatyczna wizja Krzysztofa Jackowskiego

Jak już wiemy, Krzysztof Jackowski nie ukrywa, że ma złe przeczucia w sprawie Dawida Żukowskiego. Słynny jasnowidz uważa, że 10 lipca doszło do tragedii - ojciec mógł zabić swojego syna. Według Jackowskiego policja powinna szukać ciała chłopca w dwóch miejscach, które według niego są kluczowe. Jasnowidz wskazuje na cmentarz i stawy w okolicach Grodziska Mazowieckiego.

(...) albo tam, do jednego z tych stawów wrzucił ciało dziecka, albo zostawił je w kontenerze gdzieś w rejonie cmentarza, lub schował pod płytą cmentarną, gdzieś przy grobach. Taka jest moja teza, nie wiem. Wiem, że to jest duża rozbieżność, ale na pewno rejon cmentarza ma kluczowe znaczenie co do losu dziecka, tam stało się najgorsze - powiedział znany jasnowidz na nagraniu opublikowanym na YouTube.com.

Zobaczcie całe nagranie, na którym Krzysztof Jackowski mówi o swojej wizji w sprawie Dawida Żukowskiego! Czy jego wskazówki pomogą policji?

Czy w sprawie Dawida Żukowskiego nastąpi przełom i wkrótce policja odnajdzie chłopca? Przypominamy, że każdy, kto widział 5-letniego Dawida jest proszony o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Grodzisku Mazowieckim (tel. tel. 22 755 60 10 -11,-12,-13), z najbliższą jednostką policji lub pod numerem alarmowym 112.

Krzysztof Jackowski o zaginięciu Dawida Żukowskiego.

Policja wciąż poszukuje chłopca.

Komenda Stołeczna Policji