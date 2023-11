Dramat 5-letniego Dawida poruszył całą Polskę. Chłopiec zaginął 10 lipca- po raz ostatni był widziany pod domem jego babci i dziadka w Grodzisku Mazowieckim. To właśnie wtedy ojciec odebrał chłopca i miał go zawieźć do swojej żony do Warszawy (kobieta kilka tygodni wcześniej wyprowadziła się od męża). Niestety, po kilku godzinach okazało się, że mężczyzna popełnił samobójstwo, a chłopiec zaginął. Matka Dawida zgłosiła sprawę na policję i od tamtej chwili ruszyły poszukania dziecka. Poszukiwania trwały 10 dni i niestety, zakończyły się tragicznie. Podczas konferencji prasowej policja poinformowała, że znalazła ciało chłopca.

Reklama

Niedawno policjanci prowadzący poszukiwania na trasie pomiędzy Warszawą a Grodziskiem znaleźli ciało dziecka. Z prawdopodobieństwem graniczącym prawie z pewnością jesteśmy przekonani, że jest to 5-letni Dawid, chłopiec, którego poszukiwaliśmy- mówił Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Ze względu na dobro rodziny policja nie chciała mówić publicznie o okolicznościach odnalezienia ciała dziecka. Teraz kryminalistyk z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z TVN24 mówiła o trzech możliwych scenariuszach śmierci Dawidka.

Czy ojciec nieumyślnie spowodował śmierć chłopca?

Kryminalistyk Ewa Gruza na antenie TVN24 zwróciła uwagę, że wiele osób mówi, że 5-letni Dawid został zabity przez ojca, a tak naprawdę nikt nie wie, czy nie doszło do nieszczęśliwego wypadku.

Szafujemy określeniem "zabił", a my tego naprawdę nie wiemy. Nie możemy wykluczyć sytuacji, że był to nieszczęśliwy wypadek, później panika ojca, nałożenie się wielu okoliczności, o których się nie dowiemy, a w końcu ukrycie ciała. Dopiero, gdy będziemy mieli wyniki sekcji, będziemy wiedzieć, czy to była zbrodnia czy inna kategoria czynu- Ewa Gruza mówiła na antenie TVN24.

Specjalistka mówiła o trzech możliwych scenariuszach śmierci chłopca.

Jeśli potwierdzi się, że sprawcą śmierci - zabójstwa, nieszczęśliwego wypadku, nieumyślnego spowodowania śmierci, bo mamy trzy możliwości, które w dużej mierze będą rozstrzygnięte po sekcji zwłok - jest ojciec Dawida, to nie ma postępowania. W takich sytuacjach postępowanie się umarza. W Polsce i Europie nie prowadzi się procesów, kiedy sprawca, któremu przypisuje się winę, nie żyje.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował, że sekcja zwłok chłopca zaplanowana jest na poniedziałek.

Tragiczny finał poszukiwań 5-letniego chłopca.

East News

20 lipca policja znalazła ciało dziecka.

East News