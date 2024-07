Dawid Woliński był gościem w programie Agnieszki Szulim "Stylowy Magazyn" i humor wyraźnie im dopisywał. Świadczy o tym zdjęcie projektanta na Instagramie, na którym dziennikarka trzyma sztuczne piersi!

To, że oboje mają dystans do siebie wiemy już od dawna, ale kiedy połączą siły są naprawdę zaskakujący. Dodatkowo zabawny podpis Wolińskiego sprawił, że fani również mają okazję się pośmiać. Co napisał?

Pierwszy raz to nie ja mam #cycki #piersi w dłoniach :)

Agnieszka jest profesjonalistką i dlatego wie, że dobre samopoczucie na planie jest najważniejsze! A zwłaszcza gości, którzy rzadziej niż ona pokazują się przed kamerami.

Nas rozbawiła ta fotka, a Was?

