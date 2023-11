Czy gwiazdy czują stres podchodząc do innych gwiazd? Czy odczuwają podobne emocje jak ich fani? Okazuje się, że tak! Dawid Kwiatkowski opowiedział nam jak czuł się w takiej sytuacji. By podejść do jednej ze znanych telewizyjnych osobowości i zrobić sobie z nią fotkę bardzo długo się zbierał. I nie był to jedyny taki przypadek.

Które polskie gwiazdy tak zestresowały Dawida? Dlaczego? Zobaczcie, co wokalista wyznał przed kamerami Party.pl podczas ostatniej wizyty w naszej redakcji!

Dawid Kwiatkowski jest jednym z najpopularniejszych wokalistów w Polsce. Jednak, jak się okazuje, i on odczuwa stres gdy zbliża się do innych gwiazd.

