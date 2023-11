Dawid Kwiatkowski wystąpi w nowym reality-show TVN! Według najnowszych doniesień portalu wirtualnemedia.pl jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce razem ze swoją mamą rozpoczął już nagrania do polskiej wersji telewizyjnego hitu "50 Ways to Kill Your Mammy". O czym będzie nowy program TVN?

Dawid Kwiatkowski z mamą w nowym show TVN

Jak informuje portal wirtualnemedia.pl w nowym programie TVN zobaczymy gwiazdy i ich mamy- w każdym odcinku zobaczymy inną parę. Gwiazdy będą wymyślać ekstremalnie trudne zadania dla swoich mam. Portal donosi, że stacja rozpoczęła już nagrania odcinka z udziałem Dawida Kwiatkowskiego i Agnieszki Kwiatkowskiej.

(...) ekipa telewizyjna i uczestnicy polecieli do Republiki Południowej Afryki- informuje portal.

Kto jeszcze wystąpi w nowym show TVN i kiedy program trafi na antenę? Tego niestety wciąż nie wiadomo.

Będziecie oglądać polską wersję "50 Ways to Kill Your Mammy"? Zapowiada się hit!

