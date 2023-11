Reklama

Dawid Kwiatkowski w rozmowie z Party.pl wspomina swoje święta sprzed lat. Jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce pojawił się ostatnio na jednej z imprez charytatywnych fundacji ONE DAY, gdzie wspomagał potrzebujących. My również tam byliśmy i zapytaliśmy Dawida, czy trudno było go namówić na udział w tej akcji. A jak wspomina swoje święta Bożego Narodzenia?

Posłuchajcie sami, co powiedział nam Dawid Kwiatkowski!

Dawid Kwiatkowski wspomina swoje święta z dzieciństwa.