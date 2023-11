2 z 5

Dawid Kwiatkowski jest teraz jedną z największych gwiazd TVP. Niedługo będziemy go podziwiać w jury show "The Voice Kids". A ostatnio zjawił się w "Pytaniu na śniadanie". Wokalista zaprezentował modny, dżinsowy look. Postawiła na luźną kurtkę, postrzępione spodnie i glany. Zobacz więcej zdjęć na kolejnych stronach.

