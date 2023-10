Tak dramatycznej sytuacji w "Dance, Dance, Dance" jeszcze nie było! Krzysztof Jonkisz, który od początku udziału w show, świetnie spisywał się na tanecznym parkiecie, przerwał swój solowy występ i zszedł ze sceny! Co się stało?

Krzysiek Jonkisz w czwartym odcinku "Dance, Dance, Dance" musiał zmierzyć się z utworem Willa Smitha „Gettin’ Jiggy With It”, do którego przygotował swoją solówkę. Jednak w trakcie występu, który będziecie mogli obejrzeć już w najbliższą sobotę, brat Rafała Jonkisza nagle przestał tańczyć! Co więcej uczestnik zszedł ze sceny i wyszedł ze studia! Jurorzy nie wiedząc co się stało, byli zszokowani zachowaniem 19-latka.

Zacząłem tańczyć i nagle wyłączyłem się. Nie wiem, co się dzieje, nie wiem gdzie jestem… Nie chcę już niczego. Najchętniej poszedłbym do domu i nic nie robił… - powiedział zapłakany Krzysztof Jonkisz tuż po zejściu ze sceny.

Czy to wydarzenie przekreśli dalszy udział braci Jonkisz w programie? Odpowiedź już w najbliższą sobotę o godzinie 20:35 w TVP2! Tymczasem zobaczcie fragment wideo z tej dramatycznej sytuacji!