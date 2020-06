Dagmara z "Królowych życia" wróciła do zdrowia! Postanowiła uczcić to... tańcem! 

Po ponad roku rehabilitacji i walki o zdrowie wygląda na to, że Dagmara z "Królowych życia" wróciła do pełnej sprawności! Gwiazda hitu TTV pożegnała się z kulami oraz wózkiem inwalidzkim i postanowiła uczcić to tańcem, który możemy zobaczyć na jej Instagramie! Wygląda na to, że wielomiesięczna rehabilitacja dała wspaniałe rezultaty. Zobaczcie jak wygląda "Królowa życia"!

Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" zachwyca kolejnym strojem własnego projektu!

Dagmara z "Królowych życia" wróciła do zdrowia!

W maju 2019 roku Dagmara z "Królowych życia" uległa koszmarnemu wypadkowi samochodowemu. Gwiazda doznała bardzo poważnych obrażeń, między innymi miała złamane obydwie nogi. Z tego też względu musiała przejść kilka operacji, długo chodziła o kulach, jeździła też na wózku inwalidzkim. To był naprawdę bardzo trudny czas dla tak energicznej i szalonej "Królowej życia".

Na szczęście teraz widać, że wielomiesięczna rehabilitacja dała wspaniałe efekty! Na Instagramie Dagmary Kaźmierskiej właśnie możemy zobaczyć jak... tańczy! Wygląda na to, że gwiazda hitu TTV wróciła do zdrowia i w końcu może zapomnieć o kulach i jeżdżeniu na wózku inwalidzkim!

😜😜😜SEXA FIIILLL 😜😜🙈To Nasza broń kobieca 🤣🤣🤣Moja Sofija przyjechała ❣️❣️❣️I zagoniła mnie do śpiewania 🐸😜🐸😁 To jest coś wspaniałego móc chodzić na własnych nogach !!!💙🙏🏻BEZ KUL I BEZ WÓZKA💙🙏🏻Dbajcie o zdrówko Kochani 💙💙💙🙏🏻Całujemy mocno 💙 - napisała Dagmara Kaźmierska pod zamieszczonym nagraniem.

Widać, że Dagmara z "Królowych życia" jest w naprawdę świetnej formie, co zauważyli również jej fani!

- Czy to te chore nóżki tak pięknie tańczą? To jest filmik z teraz ? Naprawdę? Tak się Pani Dagmarko pięknie zagoiły? 😍😍😍 - Ale dobrze zobaczyć Panią w pełnej sprawności!!!😍😍😍 - Widzę, że nóżki już zdrowe. - Bardzo się cieszę że pani wróciła do zdrówka, trzeba korzystać z życia, pozdrawiam panią oraz panią Sofiję 😁😁😁😁 - Ogromnie się cieszę, że się udało. Ty jesteś twarda babka to nie mogło być inaczej.💋💋💋 - piszą fani.

Naprawdę wspaniale jest zobaczyć "Królową życia" tak energiczną i uśmiechniętą! Dagmara Kaźmierska musiała włożyć dużo siły i pracy, aby móc znów tańczyć tak jak na tym filmiku! Mamy nadzieję, że już wszystko co złe jest już za gwiazdą. Zobaczcie zatem jak świetnie radzi sobie w tańcu Dagmara z "Królowych życia"!

Dagmara Kaźmierska uległa wypadkowi w maju 2019 roku, w którym doznała bardzo poważnych obrażeń. Na szczęście wysiłki lekarzy oraz rehabilitacja pozwoliły na to, że dziś możemy zobaczyć gwiazdę hitu TTV bez kul i bez wózka!

Dagmara Kaźmierska to uwielbiana przez widzów bohaterka "Królowych życia"! Jej nietuzinkowe teksty i charyzmatyczna osobowość sprawiły, że chyba już nikt nie wyobraża sobie tego programu bez jej udziału.