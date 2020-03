Dagmara z "Królowych życia" pokazała zdjęcie z młodości. "To niesamowite, że kiedyś tak wyglądałaś!"

Dagmara Kaźmierska to zdecydowanie najbardziej barwna postać z "Królowych życia". Swoim entuzjazmem i pogodą ducha mogłaby obdzielić niejedną osobę. Gwiazda TTV nie kryje również swojej trudnej przeszłości. Przyznała się do swojego pobytu w więzieniu czy uzależnienia od hazardu. Dziś to charyzmatyczna "Królowa życia", która wie czego chce. Fanom kojarzy się z burzą blond włosów i niekonwencjonalnym podejściem do życia. A jaka była jako nastolatka? Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z młodości. Poznalibyście ją?

Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" przyznała się do strasznego uzależnienia: "Dużo przegrałam"

Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z młodości

Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z młodości. Jako 18-latka posiadała długie ciemne włosy, jednak loki do dziś pozostały jej znakiem rozpoznawczym. Ze zdjęcia patrzy na nas naturalna nastolatka, chociaż fani dostrzegli, że uśmiech się nie zmienił!

🌟🌟🌟Jak to fajnie mieć 18 lat 💋💋💋KIEDY TO BYŁO ?🤔🙈🙈😜😜😜😜 Kochani❤️ Bawcie się, korzystajcie z życia😘 Uciekajcie od toksycznych ludzi🐽 Róbcie to, na co macie ochotę😜 Życie tak szybko mija... A drugiego nikt Wam nie da. Buziaki i dobrej nocy ❤️ - napisała na Instagramie

Internauci nie kryją zachwytu nad metamorfozą ulubionej "Królowej życia". Wersja Dagmary bez blond włosów, czerwonych ust i sztucznych rzęs bardzo przypadła im do gustu.

- Ale te włosy to zawsze zdrowe piękne miałaś i masz, wole Ciebie w blond ❤️😍🔥

- Pięknie tu wyglądasz ❤️ masz na nim taką orientalną urodę. Chciałabym mieć Twoją radość życia i optymizm.

- Uśmiech nadal ten sam i tak samo piękny 😍😍😍

- Co za metamorfoza!

- Jaka piękna, młoda, niewinna dziewczynka!

- Musiałam się przyjrzeć dłuższą chwilę zanim rozpoznałam Dagmarę! Piękna!

- Jaka naturalna Dagmara. To niesamowite, że kiedyś tak wyglądałaś! - komplementują gwiazdę internauci.

Poznalibyście ją?

Zobacz także: Agnieszka z "Gogglebox" pokazała, jak świętowała Dzień Babci. Jej wnuk jest już naprawdę duży!

Dagmara Kaźmierska pokazała zdjęcie z młodości. Tak wyglądała, kiedy była nastolatką. Bardzo się zmieniła?

Dagmara Kaźmierska zyskała popularność w programie "Królowe Życia".

Instagram

Poznalibyście ją na zdjęcie z młodości?