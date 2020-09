Dagmara z "Królowych życia" pochwaliła się wielkim sukcesem syna! "Z wielką dumą oznajmiam Wam, że..."

Dagmara z "Królowych życia" ma powody do świętowania. Jej syn, Conan, dostał się na wymarzone, prestiżowe studia. Gwiazda hitu TTV pochwaliła się tym na Instagramie. Dagmara pęka z dumy, a gratulacjom od fanów nie ma końca! Zobaczcie sami!

Zobacz także: Dagmara z "Królowych życia" po wypadku nie może robić czegoś, co kocha! "Mogę tylko patrzeć"

Dagmara z "Królowych życia" pochwaliła się wielkim sukcesem syna! "Z wielką dumą oznajmiam Wam, że..."

Syn Dagmary Kaźmierskiej niedawno skończył 19 lat i był tegorocznym maturzystą. Każdy, kto śledzi program "Królowe życia" zapewne wie, że Conan to prawdziwe oczko w głowie mamy. Gwiazda hitu TTV zawsze dba, aby jej syn miał wszystko co najlepsze. Jest bardzo troskliwa, a Conan doskonale wie, że może powiedzieć swojej mamie absolutnie wszystko. Fani uwielbiają patrzeć na tę dwójkę i chociaż czasami możemy zobaczyć pomiędzy Dagmarą, a jej synem małe spięcia, to jednak mimo wszystko widać, że łączy ich wyjątkowa więź.

Dagmara Kaźmierska jest bardzo aktywna na Instagramie i co jakiś czas możemy zobaczyć jej nowe zdjęcia z synem. Najnowszy post gwiazdy hitu TTV dotyczy właśnie wielkiego sukcesu Conana!

💞🐒💞Moja małpka MONCHICHI 💞🐒💞 Chwalić się drogimi ciuchami , autami czy innymi przyziemnymi dobrami to taki płytkie 🤦‍♀️Ale pochwalić się Synem , który dostał się na dobre studia to już coś 😍😍😍💪Z wielką dumą oznajmiam Wam , że Conanek dostał się na medycynę ❤️❤️❤️❤️ - napisała Dagmara Kaźmierska.

Oczywiście w komentarzach pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji dla 19-latka!

- Gratuluje z całego serca❤️❤️❤️❤️ Conan to zdolny chłopak😘😘 - Woooow! Cudownie! Gratulacje💥 życzymy powodzenia 😍 - Gratulacje kochani 😍😍❤️❤️będzie nas leczyć , naprawiać własnymi rękami 😘😘zachwycam się 🥳🥳 - Cudowne jest to, że za sukcesem syna stoi matka, która tak wspaniale w niego wierzy. Gratulacje! Studia to wspaniały czas :) - No to jest się czym chwalić💪💪💪 nie ma dla matki większego prezentu niż dobre, zdolne i kochające dziecko. Wiem bo mam tak samo🤭❤️ - piszą fani.

Oczywiście my również dołączamy się do gratulacji i życzymy powodzenia na medycynie! Ciekawe, jaką specjalizację wybierze w przyszłości Conan. Trzymamy mocno kciuki za syna Dagmary z "Królowych życia"!

Dagmara z "Królowych życia" ma naprawdę świetną relację z synem. Conan może również liczyć na mamę w każdej sytuacji!

Wygląda na to, że Conan świetnie zdał maturę! Jak wiadomo, aby dostać się na medycynę, trzeba mieć naprawdę rewelacyjne wyniki. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!