Dagmara z "Królowych życia" pochwaliła się niezwykłym prezentem! Dostała go po… wizycie u dentysty!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" na swoim Instagramie pochwaliła się niezwykłym prezentem, który otrzymała po wizycie u dentysty. Gwiazda hitu TTV postanowiła nagrać całą sytuację. Na wideo widać, że jest bardzo zaskoczona niespodzianką, która pojawiła się dla niej przed wejściem do kliniki dentystycznej. Koniecznie musicie zobaczyć to nagranie!

Dagmara Kaźmierska to uwielbiana bohaterka "Królowych życia". Już od kilku lat jest prawdziwą gwiazdą tego programu, która ma grono fanów. Bohaterka hitu TTV jest również bardzo aktywna na Instagramie, na którym zgromadziła już prawie 1 milion obserwatorów! Wielbiciele Dagmary kochają jej nietuzinkowe teksty - "Królowa życia" zawsze ma odpowiedź na każde pytanie i bawi wszystkich do łez.

Wygląda na to, że niektórzy fani żywią do Dagmary Kaźmierskiej naprawdę duże uczucie! Ostatnio bohaterka hitu TTV przekonała się o tym wychodząc z kliniki dentystycznej. Po wizycie u stomatologa na gwiazdę "Królowych życia" czekała wielka niespodzianka - i to dosłownie! Przed wejściem do kliniki stał ogromny bukiet czerwonych róż! Ktoś mocno zaskoczył Dagmarę, która niestety nie zna tożsamości osoby, która zafundowała jej ten prezent.

🎁UWIELBIAM NIESPODZIANKI 🎁Dziękuję z całego serca ❤️Tyle, że nie wiem komu dziękować! Wychodzę z kliniki, a tu ...🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Mam nadzieję, że darczyńca się kiedyś ujawni 😁 Wam Kochane Kobietki też takich niespodzianek w tym trudnym czasie życzę ❤️❤️❤️

Oczywiście pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy od zachwyconych fanów!

- Prześliczne każda kobieta by chciała takie dostać 😘😘 - Piękne róże dla królowej prawdziwej 😉🌹 - Taka królowa zasługuje na takie niespodzianki❤️❤️❤️😍😍 - Piękna kobieta to i powinna być traktowana pięknie 💋 Dużo zdrówka ❤️ - piszą fani.

Zobaczcie zatem reakcję Dagmary na tą piękną niespodziankę!

"Królowa życia" ma grono fanów i jak widać niektórzy z nich uwielbiają ją rozpieszczać prezentami!