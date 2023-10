Dagmara Kaźmierska to ulubienica widzów programu "Królowe życia". Jej nietuzinkowe teksty, przebojowy charakter i cięte riposty od lat zachwycają fanów, którzy nie wyobrażają sobie tego show bez jej udziału. W programie, Dagmara Kaźmierska często pokazuje również swojego syna Conana, który jest prawdziwym oczkiem w głowie gwiazdy. Teraz bohaterka hitu TTV ma jeszcze więcej powodów do dumy, bo jej ukochany syn studiuje, jak sama powiedziała, najtrudniejszy kierunek w naszym kraju!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Dagmarą Kaźmierską, która wyjawiła nam, że jej syn studiuje medycynę i jest z tego powodu bardzo dumna, bo uważa, że jest to najtrudniejszy kierunek w naszym kraju.

- Oczywiście, że jestem dumna, to nawet nie ma o czym mówić! No jaka matka by nie była, to jest najtrudniejszy kierunek w naszym kraju - powiedziała nam Dagmara Kaźmierska.