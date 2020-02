Dagmara z "Królowych życia" o kulach na premierze filmu "Bad Boy". Na ściance pozowała ze znaną aktorką!

Dagmara z "Królowych życia" od czasu koszmarnego wypadku boryka się z problemami zdrowotnymi. W dalszym ciągu musi uczęszczać na rehabilitację, aby wrócić do pełnej sprawności. Ostatnio jednak gwiazda hitu TTV pojawiła się na premierze filmu Patryka Vegi "Bad Boy". Na szczęście Dagmara Kaźmierska nie jeździ już na wózku, jednak musi chodzić przy pomocy kul. Na ściance gwiazda była bardzo radosna i, co więcej, pozowała na niej ze znaną polską aktorką!

Uśmiechnięta Dagmara Kaźmierska na premierze filmu Patryka Vegi pozuje ze znaną aktorką

Dagmara Kaźmierska to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych postaci programu "Królowe życia". Jej nietuzinkowe teksty i charyzmatyczna osobowość sprawiły, że widzowie naprawdę ją pokochali! Często także śledzą jej losy w mediach społecznościowych. Niestety w maju 2019 roku gwiazda uległa poważnemu wypadkowi, w którym poważnie złamała obydwie nogi. Bohaterka "Królowych życia" do tej pory uczęszcza na rehabilitację, aby w pełni powrócić do sprawności.

Na szczęście wygląda na to, że rehabilitacja przynosi rezultaty! Ostatnio Dagmara Kaźmierska pojawiła się na premierze filmu "Bad Boy". Bohaterka hitu TTV już nie jeździ na wózku i jedynie z pomocą kuli pozowała fotoreporterom na ściance. Na tę okazję Dagmara wybrała czarną stylizację - skórzaną tunikę rozszerzaną od pasa w dół, szeroki, ciemny pas w talii, ciemne jeansy z przetarciem na kolanie oraz kurtkę z frędzlami w tym samym kolorze. Do tego gwiazda dobrała wygodne jasne buty.

Co więcej na ściance Dagmara nie pozowała sama, a towarzyszyła jej także Kasia Warnke! Obydwie Panie były bardzo szczęśliwe i uśmiechnięte! Widać, że "Królowa życia" wraca do formy!

Jak Wam się podobają obydwie Panie?

Na szczęście Dagmara z "Królowych życia" wraca do formy i promienieje!