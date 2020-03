Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" jest w szpitalu! Musiała przejść operację!

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" przekazała za pośrednictwem Instagrama, że znajduje się w szpitalu. Jak wiadomo gwiazda od prawie roku walczy o powrót do zdrowia po poważnym wypadku samochodowym. Teraz po raz kolejny musiała poddać się operacji! Jak czuje się bohaterka hitu TTV? Dlaczego musiała być operowana? Dagmara zamieściła specjalne oświadczenie w tej sprawie.

Dagmara Kaźmierska z "Królowych życia" musiała przejść kolejną operację

W maju 2019 roku, Dagmara Kaźmierska uległa koszmarnemu wypadkowi samochodowemu, w którym poważnie złamała obydwie nogi.

O mały włos już by mnie nie było i bawilibyście się na mojej stypie - komentowała swój wypadek "Królowa życia"

Od tamtej pory gwiazda w dalszym ciągu walczy o powrót do pełnej sprawności, poddając się rehabilitacji i zabiegom. Jak się okazało, Dagmara musiała przejść kolejną operację! "Królowa życia" musiała zgłosić się do szpitala, gdzie zoperowano jej prawą nogę. O całej sytuacji, gwiazda poinformowała na swoim Instagramie.

CZAS I ZDROWIE TO DWA CENNE SKARBY , KTÓRYCH NIE DOCENIAMY DOPÓKI SIĘ NIE WYCZERPIĄ ❤️Dbajmy o siebie i innych ❤️Dziękuję Mojemu Doktorowi , który w tym trudnym czasie jest ❤️🙏Dla mnie i innych pacjentów ❤️Prawa noga wczoraj zoperowana - czytamy w poście Dagmary Kaźmierskiej.

Na szczęście pomimo nawet tak poważnego zabiegu, gwiazda "Królowych życia" nie straciła dobrego humoru. Co więcej, namówiła nawet swojego doktora, aby zrobił sobie z nią zdjęcie!

zmusiłam Doktora do zdjęcia 🤪🤪🤪🙈On naprawdę ma mnie dość 🤪🤪🤪🤪🙈Ale ten człowiek dał mi drugie życie i już musi męczyć się z takim BALASTEM jak ja 🤪🤪🤪Najlepszy ORTOPEDA NA ŚWIECIE DOKTOR RYSZARD STAWICKI ❤️🙏Dziękuję, że Pan jest ❤️🙏 Kochają Pana nie tylko pacjenci 😁Ale i personel 🦋Jest Pan naprawdę wspaniałym człowiekiem ❤️😇❤️ - napisała Dagmara z "Królowych życia"

Oczywiście w komentarzach pod postem nie zabrakło ciepłych słów od wiernych fanów Dagmary:

- Zdrówka kochanie ❤️❤️❤️❤️na pewno operacja się udała 🙏😘😘 - Dagmarka jaka kwitnąca, nawet po operacji 😍❤️zdrówka - Ogromu zdrówka Pani Dagmarko ❤️❤️❤️ Będzie Pani śmigać jak mały samochodzik ;) - Życzę wszystkiego dobrego dużo dużo zdrówka ❤🙋 - piszą wielbiciele "Królowej życia"

My także życzymy Dagmarze szybkiego powrotu do zdrowia! Trzymamy za to mocno kciuki!

Dagmara z "Królowych życia" uległa poważnemu wypadkowi w maju 2019 roku. Gwiazda w dalszym ciągu walczy, aby powrócić do pełnej sprawności

Na szczęście Dagmara w każdej chwili może liczyć na wsparcie syna, przyjaciół oraz swoich wiernych fanów!