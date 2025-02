Dagmara Kaźmierska wydała emocjonalne oświadczenie, w którym odniosła się do swojej kryminalnej przeszłości. "Nie jestem zwyrodnialcem" – zapewnia celebrytka, ujawniając kulisy swojego procesu i zarzutów.

Blisko rok temu portal Goniec.pl ujawnił szokujące szczegóły z kryminalnej przeszłości Dagmary Kaźmierskiej, które wstrząsnęły opinią publiczną. Celebrytka, znana z programu "Królowe życia", została skazana prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w 2013 roku na trzy lata pozbawienia wolności za prowadzenie agencji towarzyskiej, namawianie do gwałtu oraz pobicia.

Z relacji ofiar wynika, że Kaźmierska miała stosować zarówno przemoc fizyczną, jak i psychiczną wobec swoich pracownic, w tym jednej kobiety w ciąży. Kobiety opowiadały o zastraszaniu, brutalnych praktykach oraz manipulacjach, które miały miejsce w prowadzonym przez nią klubie. Ujawnienie tych drastycznych szczegółów doprowadziło do gwałtownego upadku jej wizerunku w mediach i show-biznesie, przekreślając dotychczasowy sukces celebrytki w jednej chwili.

Blisko rok po ujawnieniu szokujących informacji o swojej kryminalnej przeszłości Dagmara Kaźmierska zdecydowała się przerwać milczenie. Celebrytka wydała emocjonalne oświadczenie, w którym odniosła się do zarzutów. W swoich słowach stanowczo zaprzeczyła, jakoby miała krzywdzić kogokolwiek, podkreślając, że padła ofiarą pomówień.

Kaźmierska zaznaczyła również, że rzadko bywała w klubie, gdyż często podróżowała.

Kaźmierska przyznała, że prowadzenie klubu nocnego było przestępstwem, ale stanowczo zaprzeczyła, jakoby miała dopuszczać się czynów, o które była oskarżana.

Celebrytka dodała, że została skazana na podstawie zeznań jednej osoby.

Notabene żadna z pań tam pracujących nie zeznała, że takie rzeczy miały miejsce. Sąd wskazał mnie na podstawie zeznań jednej osoby. Ja byłam nasłuchiwana bardzo długi czas, około chyba dwóch lat, przez Centralne Biuro Śledcze. Miało dostęp do wszystkich telefonów. I dziwnym trafem, moi drodzy, sprawca, który rzekomo zrobił to tej dziewczynie, nigdy nie został odnaleziony, nigdy nie został wskazany. Nawet nikt go nie szukał. To jest tak. Została zrobiona mi krzywda, ale nie ma tego kogoś, kto zrobił mi krzywdę.

Dagmara zwróciła uwagę na niespójności w zeznaniach swojej oskarżycielki.

Mało tego, pani powiedziała, że tą obrzydliwość, której ja kazałam jej zrobić, to bodajże 24. Coś koło tego. Ja wyrzuciłam to z głowy, ale w trakcie pisania książki to wszystko będzie dokładnie, moi drodzy. Około 24. pani stwierdziła, że ja kazałam zrobić na niej ten bestialski czyn. Otóż 24. to była Wigilia. Mój klub był zamknięty. Policja była wezwana, bo zostały okradzione maszyny. Jak można zapomnieć datę takiego zdarzenia?

W swoim oświadczeniu Dagmara Kaźmierska ujawniła kulisy swojego procesu, twierdząc, że została pozbawiona możliwości obrony poprzez odrzucenie kluczowych dowodów.

Sąd nie przyjął bilingów. Absolutnie. Ponieważ złożyliśmy wniosek dowodowy o tym, że to ta pani ciągle mnie straszyła. Ona później do mnie wydzwaniała. Sąd już nie przyjął wniosku dowodowego w postaci bilingów, bo stwierdził, że nie ma czasu. To był czas, kiedy jeden z oficerów CBŚ powiedział, że no, ja płacę za mojego męża. Mało tego, no, panowie z CBŚ byli u mnie w zakładzie karnym po kilku dniach. Powiedzieli, że jak będę zeznawać to i to i to na różne osoby, m.in. na mojego męża, no to wyjdę itd., a jak nie, to dziecko się znajdzie w domu dziecka.

- wyznała.