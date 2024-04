Na polskie media spadła kolejna bomba... portal Goniec.pl ujawnił zeznania kolejnej ofiary Dagmary Kaźmierskiej, które brzmią wręcz jak opis najgorszego horroru. Dowiadujemy się z nich, że niedawna gwiazda "TzG" miała dotkliwie pobić ciężarną kobietę, a potem wymusić na niej oddanie dziecka do adopcji! Rafał Collins wściekł się po tych informacjach i bezlitośnie podsumował Kaźmierską.

Rafał Collins masakruje Dagmarę Kaźmierską

Od tygodnia cały show-biznes żyje aferą z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej. Portal Goniec.pl dotarł dowiem do akt z jej sprawy sprzed lat i ujawnił dokładne zeznania ofiar. Dowiedzieliśmy się już m.in., że ta przymuszała kobiety do prostytucji, biła je za nieposłuszeństwo i zlecała gwałt na nich, jako karę. Najnowsze doniesienia budzą jednak jeszcze większą odrazę.

Dagmara Kaźmierska AKPA/Telus

Z przytaczanych przez Goniec.pl zeznań wynika, że Kaźmierska pobiła kobietę w ciąży, a następnie wymusiła na niej oddanie dziecka do adopcji! Co więcej, regularnie groziła jej zgoleniem głowy czy ujawnieniem bliskim, że zajmuje się prostytucją. Póki co na próżno wypatrywać stanowczego oświadczenia z jej strony, choć ostatnio w mediach społecznościowych, Dagmara odpowiedziała na jeden z wspierających ją komentarzy, porównując się do... Tomasza Komedy!

Już jeden taki był, który niedawno umarł, po wyroku za obrzydlistwo, którego nie popełnił - stwierdziła.

Teraz w tej sprawie, w rozmowie z Pudelkiem, wypowiedział się Rafał Collins. Ten nie ukrywa, że chociaż już cała sytuacja jest dla niego oburzająca, porównanie się Kaźmierskiej do Tomka Komendy doprowadziło go do białej gorączki.

Kryminalistka skazana za działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, stręczycielstwo, sutenerstwo i zmuszanie młodych kobiet do prostytucji, w dodatku oskarżona o zlecenie gwałtu młodej kobiety oraz pobicie kobiety w ciąży porównuje się do osoby, która niesłusznie przesiedziała w piekle 18 lat, tracąc de facto życie. Musimy zdać sobie sprawę z kalibru tych paragrafów, najobrzydliwsze z obrzydliwych, takie osoby powinny być odizolowane od społeczeństwa.

Dagmara Kaźmierska VIPHOTO/East News

Dalej Rafał Collins nie mógł pojąć, że w obecnych czasach największą popularnością w mediach cieszą się właśnie osoby łamiące prawo i wykazujące zachowania patologiczne.

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tego typu kobieta cieszyła się dużą sympatią i popularnością, bo to już świadczy o narodzie. Kiedy w tym kraju skończy się gloryfikowanie ''dymów'' na patologicznych galach MMA, w TV, gangsterów, youtuberów... Wszystkie te osoby mają po milion followersów na socialach, co świadczy o tym, że im większa patologia, tym większa popularność i ''kariera''. Do czego musi dojść, aby ludzie otworzyli oczy i przestali legitymizować kryminał?

Zgadzacie się z Rafałem Collinsem?

Rafał Collins, Grzegorz Collins Karol Makurat/AKPA