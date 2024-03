Dagmara Kaźmierska wróciła wspomnieniami do swojej relacji z Pawłem Kaźmierskim. Zdradziła powody, dla których rozstała się z ojcem Conana. Co wydarzyło się pomiędzy "Królową życia" a jej pierwszym mężem, którego nawet od dziś nazywa "największą miłością swojego życia"?

Pierwszy rozwód nie wyszedł, bo popłakaliśmy się oboje na sprawie rozwodowej. - wspomina w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Dagmara Kaźmierska o powodach rozstania z Pawłem Kaźmierskim

Dagmara Kaźmierska o pierwszym mężu nie wypowiada się zbyt często. Ma to związek z jej trudną przeszłością. Nie ukrywa jednak, że związek z Pawłem Kaźmierskim był najważniejszy. Wiele ze sobą przeszli. W 2001 roku o Pawle Kaźmierskim głośno było, gdy przed klubem w Kłodzku doszło do strzelaniny, podczas której zmarł Dariusz L. "Szpila". Został zastrzelony przez męża "Królowej życia", który usłyszał zarzut zabójstwa. Niedługo po mężu do więzienia trafiła sama "Królowa życia". To były trudne momenty dla ich syna, Conana Kaźmierskiego.

Dziś związek Dagmary z Kaźmierskim to już przeszłość, jednak pozostaje z nim w dobrych stosunkach ze względu na syna. Ma także dobre wspomnienia z pierwszego małżeństwa:

Ale to nie będzie ta młodzieńcza, wielka, pierwsza miłość, która bardzo wiele lat przetrwała i która dała owoc miłości dziecku. (…) U nas było wszystko. I przeżycia były różne, ukrywania się, ta Ameryka. Myśmy tyle przeżyli z moim Pawłem, że nikt z nim już tyle nie przeżyje. Ani ja z żadnym już tak nie przeżyję - powiedział w wywiadzie ze Światem Gwiazd.

Dagmara Kaźmierska zdradziła, że Paweł Kaźmierski jest w szczęśliwej relacji i ma gromadkę dzieci.

Dagmara Kaźmierska wypowiedziała się również na temat powodów rozstania z pierwszym mężem:

No nie wyszło. On wiele lat był w zakładzie karnym, ja też byłam. Dużo rzeczy się wydarzyło. Ludzie, dużo historii się wydarzyło. I później emocje były. Zła energia się po prostu wkradła. I z przekory, ze złośliwości wobec siebie podjęliśmy decyzję o rozwodzie. Pierwszy rozwód nie wyszedł, bo popłakaliśmy się oboje na sprawie rozwodowej. Sędzina mówi: ja tu widzę miłość, a nie żaden rozwód. Nawet nie było czasu na separację. Powiedziała, że nie daje rozwodu.

Ostatecznie jednak doszło do rozwodu Dagmary Kaźmierskiej i Pawła Kaźmierskiego, chociaż trudno było im definitywnie zakończyć tę relację. "Królowa życia" wypowiedziała się także na temat obecnego życia byłego męża po jego wyjściu na wolność:

Podjęliśmy decyzję o rozwodzie. I uważaliśmy, że to była zła decyzja. Ale chyba teraz jest, jak jest. Ludzie nie są ze sobą do końca życia krzyżem przywiązani. On ma rodzinę, jest zadowolony. Ja mam też moją rodzinę. Jestem zadowolona. Wszystko jest dobrze. Myśmy mieli bardzo burzliwe dwadzieścia kilka lat. Były ukrywania się, była bardzo duża rozłąka, były łzy. Było tak strasznie dużo emocji u nas. Mój mąż już teraz żyje spokojnie.

Dagmara Kaźmierska podkreśla również, że do końca życia będzie wdzięczna byłemu mężowi za wspaniałego syna, jakim jest Conan.

