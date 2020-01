Czy Paweł Królikowski zasiądzie w fotelu jurora "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"? W połowie stycznia ruszają zdjęcia!

W połowie stycznia ruszają zdjęcia do „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Czy Paweł Królikowski zasiądzie w fotelu jurora? Koniec roku był trudnym czasem dla rodziny Królikowskich. Paweł Królikowski przed Wigilią trafił do jednego z warszawskich szpitali, na oddział neurochirurgii. „Super Express” podał, że jego stan jest poważny. Zdrowotne kłopoty aktora zaczęły się w 2015 r., kiedy miał operację tętniaka mózgu. Kilka miesięcy temu Królikowski znowu trafił do szpitala. We wrześniu przyznał widzom „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”, że uratowano mu tam życie. Czy przez kłopoty ze zdrowiem aktor nie będzie mógł zasiąść w fotelu jurora „TTBZ”? Zdjęcia do wiosennej edycji show ruszają już 15 stycznia. Na razie wszyscy tam na niego czekają i nie ma mowy o zastępstwie.

W chwili, gdy zamykaliśmy ten numer „Flesza”, aktor nadal był w szpitalu. Nikt z rodziny nie chciał mówić o jego stanie zdrowia.

