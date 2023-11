Marina i Wojtek Szczęsny bardzo wspierają się w swoich karierach. Piłkarz Juventusu napisał nawet tekst do jednego z utworów gwiazdy piosenki. Na Instagramie często pojawiają się próbki ich wspólnego muzykowania. Czy to oznacza, że artystka zaśpiewa z mężem na swojej nowej płycie?

Reklama

Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co Marina zdradziła Party.pl na temat głosu Wojtka Szczęsnego. Wpuściłaby go do studia muzycznego? A może woli, żeby skupił się na tym, co robi najlepiej czyli karierze bramkarza we włoskiej drużynie Juventus Turyn? Artystka w zabawny sposób podsumowała ich muzyczną zabawę. Musicie to usłyszeć!

East News